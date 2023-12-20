الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المحكمة العليا فى كولورادو: ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية

ترامب
ترامب

قضت المحكمة العليا في كولورادو، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتخذت المحكمة هذا القرار بسبب تورط ترامب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

لكن المحكمة العليا بالولاية أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهنًا بمزيد من إجراءات الاستئناف".

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.

ورفضت المحاكم في مينيسوتا وميشيجان دعاوى مماثلة تطعن في وضع ترامب في الاقتراع الرئاسي، لكن القضية لا تزال محل نزاع في عدد من الولايات.

وقالت المحكمة العليا في كولورادو في حكمها: "ترى أغلبية المحكمة أن الرئيس ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

وجاء في الحكم: "لأنه غير مؤهل، سيكون عملًا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يقوم وزير خارجية كولورادو بإدراجه كمرشح في الانتخابات التمهيدية".

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