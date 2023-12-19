أخبار الظهيرة| ارتفاع قتلى الاحتلال لـ468 قتيلًا.. وحقيقة ذبح سلالات دواجن نادرة لعدم توافر الأعلاف

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الثلاثاء، ما بين أخبار عن فلسطين وسياسة ورياضة واقتصاد وفن، وفي هذا السياق يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار الظهيرة.

استشهاد 5 نساء باستهداف مبنى الولادة.. طبيب: مستشفى كمال عدوان خرج من الخدمة

كشف الدكتور حسام أبوصفية، رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان، عن خروج المستشفى بالكامل عن تقديم الخدمة الطبية.

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"القاهرة الإخبارية": ارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ468 قتيلًا منذ بدء العدوان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 468 قتيلًا، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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حقيقة ذبح سلالات دواجن نادرة لعدم توافر الأعلاف

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء.

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"الزراعة": إقبال على زراعة البصل في المحافظات.. ستتخطى 225 ألف فدان

قال الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة أسعار البصل حاليًا ترجع إلى الفقد في الأبصال المخزنة نتيجة التزريع والأعفان في نهاية موسم البصل السابق، وجار نضج البصل المقور والمزروع بسوهاج وأسيوط والمنيا خلال يناير وفبراير، يليه البصل جيزة سبعيني في فبراير ومارس، ثم الصنف جيزة ٦ محسن في مارس وأبريل بالوجه القبلي، ثم جيزة ٢٠ وجيزة أحمر في مايو ويونيو.

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الداخلية: حملات مكثفة لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها بالقليوبية والغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن القليوبية والغربية والأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

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"الخطيب" يحدد مصير التجديد لنجوم الأهلى فى السعودية بفرمان "كولر"

بدأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمفوض بالإشراف على الفريق الأول، في إعادة ترتيب ملفات التجديد لبعض نجوم القلعة الحمراء، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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الخميس . . البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ46.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غدٍ الخميس 21 ديسمبر، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

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صراع بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة على زعامة شادر السمك فى "المعلم"

يواصل النجم مصطفى شعبان وأسرة المسلسل الدرامي الجديد "المعلم" تصوير مشاهده في لوكيشن السوق، الذي تم بناؤه خصيصًا من أجل العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

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