الداخلية: حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في أسيوط وأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

-ضبط 31 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم 17 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهم لـ 23 منهم معلومات جنائية.

-ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 4،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 12 متهم لـ 10 منهم معلومات جنائية.

-تنفيذ 645 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى الأفيون والشابو ومن الأقراص المخدرة كذا ضبط بندقية آلية و2 طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية

-تنفيذ 834 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش و13 كيلو جرام لمخدر البانجو و7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.