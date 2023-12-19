"الزراعة": إقبال على زراعة البصل في المحافظات.. ستتخطى 225 ألف فدان

قال الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة أسعار البصل حاليا يرجع إلى الفقد في الأبصال المخزنة نتيجة التزريع والأعفان في نهاية موسم البصل السابق، وجاري نضج البصل المقور والمنزرع بسوهاج وأسيوط والمنيا خلال يناير وفبراير يليه البصل جيزة سبعيني في فبراير ومارس، ثم الصنف جيزة ٦ محسن في مارس وأبريل بالوجه القبلي ثم جيزة ٢٠ وجيزة أحمر في مايو ويونيو.

مساحات زراعات البصل

وأضاف مبروك في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يزرع سنويا ما بين ٢٠٠ ألف فدان وستتخطى ٢٢٥ ألف فدان، ومن الملاحط هذا الموسم زيادة الإقبال على الزراعة لمساحات أكبر من الموسم السابق، ومن ثم انخفاض أسعاره ولا بد من الاهتمام بالمعاملات الزراعية وعدم الإسراف في التسميد والري وضرورة مكافحة الآفات والأمراض وإجراء الرش الدوري الوقائي ومتابعة أحوال الطقس وانتظام الري والتسميد.

وتابع مبروك، أنه بالنسبة لزراعات البصل في وجه بحري، في أثناء حصاد محصول البصل في شهري مارس وأبريل الماضي سقطت أمطار مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، ما أدى إلى انتشار الأمراض الفطرية وانخفاض إنتاج المحصول، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

وقال رئيس قسم بحوث البصل، إن الصادرات من البصل ارتفعت في موسم الزراعة في الوقت الذي امتنع المزارعين عن زراعة المحصول نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من السماد والمبيدات نتيجة ارتفاع سعر الدولار، كما أن الدول المنافسة مثل الصين والهند وهولندا كان لديهم جفاف وانخفاض إنتاج البصل وقامت الهند بفرض ضرائب على الصادرات ٤٠% وأصبحت مصر الدولة الوحيدة التي لديها بصل وقامت بتصدير ٣٢٣ ألف طن الـ٦ أشهر الأولى من العام الجاري ٢٠٢٣.