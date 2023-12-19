صراع بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة على زعامة شادر السمك فى "المعلم"

يواصل النجم مصطفى شعبان وأسرة المسلسل الدرامي الجديد “المعلم” تصوير مشاهده في لوكيشن السوق الذي تم بناؤه خصيصا من أجل العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلمت "الدستور" أن صراعا شديدا ينشب بين منذر رياحنة ومصطفى شعبان على زعامة شادر السمك ضمن أحداث المسلسل.

الانتهاء من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل

وكان المخرج مرقس عادل قد انتهى مؤخرًا من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل، حيث سيتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وإحدى الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.

آخر أعمال مصطفى شعبان



كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.