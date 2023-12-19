الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صراع بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة على زعامة شادر السمك فى "المعلم"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يواصل النجم  مصطفى شعبان وأسرة المسلسل الدرامي الجديد “المعلم” تصوير مشاهده في لوكيشن السوق الذي تم بناؤه خصيصا من أجل العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلمت "الدستور" أن صراعا شديدا ينشب بين منذر رياحنة ومصطفى شعبان على زعامة شادر السمك ضمن أحداث المسلسل. 

الانتهاء من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل 

وكان المخرج مرقس عادل قد انتهى مؤخرًا من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل، حيث سيتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وإحدى الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.

آخر أعمال مصطفى شعبان 
 

كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

المعلم مسلسل المعلم المعلم مصطفى شعبان مسلسل المعلم مصطفى شعبان مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

سهر الصايغ تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

أبرزها "الحشاشين".. أحمد عبدالله محمود ينشط في ماراثون رمضان بـ3 مسلسلات

أحمد عبدالله محمود ينضم لفريق عمل مسلسل "المعلم" (خاص)

بعد نجاتها من حادث سير مروع.. سهر الصايغ: حقيقى مصر فيها رجالة

القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2024

رمضان 2024.. مصطفى شعبان يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "المعلم" خلال أيام

مسلسلات رمضان 2024.. العتاولة للسقا وحق عرب لـ العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان يتعاقد على مسلسل "المعلم"

الأكثر قراءة

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

"الخطيب" يحدد مصير التجديد لنجوم الأهلى فى السعودية بفرمان "كولر"

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

حيثيات حكم حبس متهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها سنة مع الشغل

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر