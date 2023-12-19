حقيقة ذبح سلالات دواجن نادرة لعدم توافر الأعلاف

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، مشددةً على التزام معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بالحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية، ومن ضمنها سلالات الدواجن النادرة، موضحةً أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد، حيث يقوم المعهد بإجراء تجارب على هذه السلالات لتحسينها وراثيًا وإنتاجيًا، ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي، مع وضع كل سلالة في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفي سياق متصل، يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان البحثية من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان، بما يتناسب مع كل سلالة، خاصة أن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي، ولتقليل تكلفة إنتاج الدواجن والبيض.