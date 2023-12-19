الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الخطيب" يحدد مصير التجديد لنجوم الأهلى فى السعودية بفرمان "كولر"

الخطيب
الخطيب

بدأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمفوض بالإشراف على الفريق الأول، في إعادة ترتيب ملفات التجديد لبعض نجوم القلعة الحمراء، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب عقد جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على هامش المعسكر المقام في السعودية، لمناقشة العروض التي وصلت لبعض اللاعبين أمثال أحمد عبدالقادر ومعتز محمد مدافع الشباب والمالي أليوديانج.

وأضاف المصدر أن الجلسة شهدت أيضًا الحديث عن مصير بعض اللاعبين أمثال الفرنسي أنتوني موديست، وملف التجديد والتمديد لمحمد الشناوي وبيرسي تاو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وعمرو السولية.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب كلف الثنائي عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، بفتح صفحة تمديد تعاقد محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، الذى ينتهى بنهاية 2025، ونفس الأمر لمحمد الشناوى حارس المرمى، الذى لديه عرض سعودى للإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية ويرغب فى الرحيل.

وأوضح المصدر أن رئيس القلعة الحمراء بالتنسيق مع لجنة التخطيط والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، وافقوا على التجديد لعمرو السولية لمدة موسمين، على أن يكون تفعيل العام الثانى مقترنًا بخوضه 70% من مباريات الموسم الأول مع بعض المميزات المالية في حالة تخطي تلك النسبة مع الفريق.

وتابع المصدر أن إعلان ملف تجديد اللاعبين سيكون عقب المشاركة في السوبر المصري، والمقرر إقامته في الإمارات، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة الحالية.

الأهلي في المونديال| الفريق يخسر أمام فلومينينسي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وقدم الأهلي أداءً مميزًا خلال الشوط الأول، وكان الأفضل، حيث شكل ضغطًا كبيرًا على دفاعات فلومينينسي، ولاحت له أكثر من فرصة خطرة، ولكن لم ينجح في التسجيل خلال الـ45 دقيقة الأولى، وفي الشوط الثاني تقدم فلومينينسي بهدف من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة يواجه الأهلي في مباراة المركز الثالث الفريق الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد الياباني.

الخطيب كولر الاهلى محمد الشناوي لجنة التخطيط

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