مستفيد من"حياة كريمة": المبادرة طوّرت ووفرت خدمات لـ"أم دومة"

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخلاتها فى قرى الريف المصري، خاصة داخل محافظات الصعيد من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وإنشاء العديد من المبانى الخدمية الأساسية والتي يعتمد عليها السكان بشكل كبير، وحظيت سوهاج بنصيب كبير من تدخلات المبادرة الرئاسية فى عدة قطاعات مثل الصرف الصحى، إضافة إلى 218 مشروعًا فى قطاع الصحة إلى جانب تنظيم قوافل طبية تجوب شوارع القرى داخل المحافظة للكشف والعلاج بالمجان.

المبادرة طورت البلدة بشكل كامل ووفرت خدمات

افتقرت قرية أم دومة، التابعة لـ مركز طما بسوهاج من جميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية، وذلك كان بمثابة عبء كبير على السكان وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المشاكل ويتوفر داخل قريتهم كل ما يتمنوه، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وحققت كل ما يريده السكان.

وقال خالد عبدالحميد، أحد الأهالي لـ"الدستور"، إن بلدته كانت تعانى من نقص الخدمات لمدة سنوات طويلة، فضلًا عن البنية التحتية المتهالكة، وذكر أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت فى تطوير القرية بشكل كامل وتوفير جميع الخدمات للمواطنين، تابع أن المبادرة طورت شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والإنترنت والطرق، ورفعت كفاءة المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وأعادت بناء البيوت المتهالكة للفقراء، وأنشأت المجمعات الخدمية والزراعية، وأوضح أن بعض سكان القرية كانوا يتركونها فى الماضى ويذهبون للمدن، بسبب صعوبة الحياة آنذاك، فحالة الطرق كانت سيئة وكان مركز الشباب مهجورًا وكان عدد التلاميذ فى المدارس كبيرًا أما الآن فالحياة أفضل بعد أن استطاعت المبادرة الرئاسية خلال فترة وجيزة أن توفر جميع احتياجات الأهالى وتحل مشكلاتهم.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية أيضًا وفرت المياه النظيفة لسكان القرية وكذلك الغاز الطبيعى، بعد سنوات من العناء لتوفير أسطوانات البوتاجاز، وذكر أن الوحدة الصحية فى القرية أصبحت تضم أجهزة طبية حديثة وتستطيع التعامل مع مختلف الحالات المرضية، بجانب إنشاء محطة جديدة للصرف الصحى وأنهت بذلك مشكلة ظهور مياه الصرف الصحى فى الشوارع وانتشار الحشرات والأمراض، كما اهتمت المبادرة الرئاسية بتوفير مكان لممارسة الرياضة، فطورت مركز الشباب وجددت المبانى وجاءت بالأجهزة الرياضية الحديثة وأصبحت الملاعب متطورة.