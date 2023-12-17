الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو حياة كريمة: تنمية القطاع المحلي خفف الوقت والجهد على المواطن البسيط

حياة كريمة
حياة كريمة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انتهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبة 100% من المشروعات في 4 قطاعات تنموية وخدمية بالقُرى التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، وشملت القطاعات (قطاع التنمية المحلية – وقطاع الشباب والرياضة – وقطاع التعليم – والقطاع الزراعي).

ليتم الانتهاء في قطاع التنمية المحلية من إنشاء 4 مجمعات خدمية، يضم كل مجمع (وحدة محلية- شهر عقاري – سجل مدني – وحدة تضامن اجتماعي – مكتب تموين – مكتب بريد – مجلس محلي – مركز تكنولوجي)

تنمية القطاع المحلي يوفر الوقت والجهد


علّق إبراهيم شعبان، أحد المستفيدين، أن كيف لمركز كبير مثل برج العرب أن يحرم من المؤسسات والخدمات الأساسية وكان يتطلب علينا الذهاب لمدينة الإسكندرية لإنهاء معاملات حكومية تستغرق من الجهد والوقت الكثير علاوة على تكلفة الانتقال المالية، وهذا ما تم تداركه مع تطوير قطاع التنمية المحلية وتزويد المركز والقرى الأساسية المحيطة بالخدمات الأساسية التي خففت من الضغط على المواطنين البسطاء.

تابع رضا مرسي، أحد المستفيدين، أن الشهر العقاري ومكاتب البريد وغيرها من مؤسسات القطاع المحلي لا يوجد حي واحد يستطيع إنهاء معاملاتهم دونها، فبإنشاء تلك المؤسسات أصبح لدينا اكتفاء وتواصل مع كافة مؤسيات الدولة.

وأشادت إيمان مصطفى، إحدى المستفيدات، بأن المبادرة الرئاسية حباة كريمة اتخذت نهج واسلوب مختلف في التطوير وهو ليس بالمساعدات الخيرية فقط ولكن بإعادة إنشاء المركز من جديد والبحث عن الخدمات الناقصة واستكمالها.

txt

المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": الأطفال تركوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات لأهالى فلسطين

 

وأكدت إيمان مصطفى، إحدى المستفيدات، أن المبادرة الرئاسية حباة كريمة اتخذت نهج واسلوب مختلف في التطوير وهو ليس بالمساعدات الخيرية فقط ولكن باعاده انشاء المركز من جديد والبحث عن الخدمات الناقصه واستكمالها.

IMG-20231214-WA0064
IMG-20231214-WA0064
IMG-20231214-WA0071
IMG-20231214-WA0071
IMG-20231214-WA0069
IMG-20231214-WA0069
IMG-20230820-WA0039
IMG-20230820-WA0039
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمه قطاع التنمية المحلية

الأكثر قراءة

ضعف عدد القتلى فى عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة فى حربها على غزة

التحريات تفجر مفاجأة فى العثور على جثتى أم وابنها بالطالبية

كينو: الأهلي فريق صعب ولاعبوه لا يستسلمون.. وكنت سعيد في مصر

أسعار الخضروات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

"فيديو إنستجرام السبب".. اعترافات المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض بالمقطم

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس