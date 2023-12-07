الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة مجتمع مدني: المسؤولية الوطنية تتطلب نشر الوعي بأهمية الانتخابات

سوزان حنا
سوزان حنا

قالت سوزان حنا، من أهالي الإسكندرية، إنها كانت تشارك في مبادرات توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحثهم على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

أضافت سوزان، لـ«الدستور» أن أعضاء الحملة يطالبون المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل التعبير عن آرائهم وتوقعهاتهم وآمالهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

إعلان الصمت الانتخابي
وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي سيبدأ من يوم 8 /12، وسيكون لمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون ووفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده وتم إعلانه من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 أنه لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو شأن من شئون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب، والغاية المبتغاة من المشرع القصد من هذه الفكرة أنه يمكن الناخب من أنه يختار مرشحه دون تأثير؛ ليقود البلاد خلال السنوات الـ 6 المقبلة.  

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

تقديم الطعون

ـ وحددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر.

ـ  تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

محافظة الاسكندرية الانتخابات الرئاسية ئاسية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

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