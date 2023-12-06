"الوطنية للانتخابات": قيد 14 منظمة و220 متابعًا دوليًا للانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن أنه تم قيد 14 منظمة و220 متابعًا دوليًا و62 منظمة محلية و22540 متابعًا محليًا، لعملية الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، كما جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية، ونشر بطاقات انتخابية بطريقة برايل للتسهيل على أصحاب الإعاقة البصرية، فضلًا عن تهيئة جميع المقرات الانتخابية للجان الفرعية، وتوفير اللوجستيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من سواتر وصناديق اقتراع، وفقًا للضوابط الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي بسهولة ويسر.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة المصرية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين، كما تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.