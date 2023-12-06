الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات": إعداد لجان فرعية بطريقة برايل للتصويت فى الاستحقاق الرئاسى 2024

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم توفير كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للإعلان عن استعدادات انتخابات الرئاسة، أنه تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحًا أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع.

وتابع أنه تم تجهيز لجان فرعية بطريقة برايل؛ لمباشرة فاقدي البصر حقوقهم السياسية وتمكينهم من التصويت، مشيرًا إلى أنه تم استخدام هذه الطريقة خارج مصر.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يوميِّ 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

كما تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

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