الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار أحمد بندارى: الاستعانة بـ15 ألف قاضِ للإشراف على الانتخابات الرئاسية

أحمد بنداري
أحمد بنداري

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

 

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها  فى الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار مدير الهيئة إلى أنه تمت الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهما، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل الإعاقة البصرية.

وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرًا انتخابيًا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11361 لجنة فرعية.

 

المستشار احمد بنداري للانتخابات الرئاسية 2024 الوطنية للانتخابات

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