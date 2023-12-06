الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية.. الجدول الزمنى لتصويت المصريين بالداخل وإعلان النتيجة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنطلق الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر علمية التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وتستمر مدار 3 أيام.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، بداية من الصمت الانتخابي حتى إعلان النتيجة.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحًا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

حددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر.

تضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية فى الإعادة وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.

تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

تتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومى 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

تصويت المصرين الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات الرئاسة المصرية

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