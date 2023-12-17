الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تنهي مشاكل السكان داخل مركز دار السلام في سوهاج

حياة كريمة
حياة كريمة

تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تقديم الرعاية والخدمات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ليعيشوا حياة هادئة خالية من القلق والتوتر بعد معاناه استمرت معهم لسنوات طويلة. 

 

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محطة صرف صحى جديدة لخدمة الأهالي داخل المركز  

انتشرت الأمراض والأوبئة داخل مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بسبب تهالك منظومة الصرف الصحي، وذلك جعل الأهالي يعيشون في أعباء كبيرة كما أن الروائح الكريهه إنتشرت في جميع منازلهم، وأصبحوا فقط يتمنون أن تنتهي تلك المشكلة التي استمرت معهم لسنوات طويلة بدون حل، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وحققت أحلام السكان.

 

وقال "محمد السيد" أحد سكان المركز لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أعطت الأمل لسكان القرى، وأنهت المعاناة بتوفير الخدمات للمواطنين وحل مشكلاتهم، التي استمرت لسنوات طويلة وراح ضحيتها الكثير من سكان المركز، كما أن الكثير من السكان اصيبوا بأمراض خطيرة بسبب التلوث الذي انتشر في المركز، وذكر أن المبادرة الرئاسية جاءت وأنهت كل الأزمات، بعدما طورت شبكة الصرف الصحى، وأنشأت محطة جديدة للصرف، وحققت بذلك حلم الأهالى فى أن يعيشوا بمكان نظيف خلي تمامًا من الأمراض والأوبئة بعد تلك المعاناه.

 

وأضاف أن المبادرة لم تكتفي بحل مشكلة الصرف الصحي فقط بل أدخلت الكثير من الخدمات للسكان، وارتقت بهم صحيًا واجتماعيًا ، كما قاموا برصد مشاكل السكان عن طريق فريق بحث ميداني تابع للمبادرة ومن ثم قاموا بتقديم الحلول لها في وقت قصير، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا المساعدات للسكان وحققوا أحلامهم التي طال إنتظارها، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارقت بالسكان إلى الأفضل.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية سكان القرى النائية حياة القرى محافظة سوهاج

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