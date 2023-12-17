مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة رصفت الطرق وأنشأت شبكات لمياه الشرب

تقدم المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" سبل الرعاية والأمان للسكان في القرى النائية والفقيرة بجميع محافظات مصر، كما تقوم برصد المشاكل ومن ثم تقديم حلول فورية لها، ليعيش السكان حياة هادئة تليق بهم.

المبادرة جققت أحلام السكان داخل القرية

عاش سكان قرية البربا التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج حالة من العزلة التامة خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود طريق مرصوف صالح للأستخدام، وذلك جعل حياتهم صعبة جدًا، وزاد من عدد الوفيات بسبب عدم قدرة وصول سيارات الإسعاف للمرضى داخل القرية، وتمنوا السكان فقط أن تنتهي تلك الأزمة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحققت أحلام السكان خلال فترة قصيرة.

وقال"خالد الدرويش" أحد سكان القرية لـ"الدستور"، إن القرية كانت شبه معزولة عن باقى القرى ومراكز ومدن المحافظة بسبب عدم وجود طرق ممهدة ومرصوفة تسهل حركة الخروج والدخول من وإلى القرية، إضافة إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف للقرية لإنقاذ الحالات المرضية الحرجة، وذكر أن المبادرة حققت حلم السكان وجعلتهم يعيشون فى أمان تام، بعد أن رصفت الطرق الرئيسية والفرعية وحدثت شبكات الكهرباء والإنارة، إلى جانب توفير الخدمات على الطرق من محطات للوقود ومحال تجارية لخدمة السكان أثناء سيرهم عليها.

وأضاف أن المبادرة لم تغفل عن شبكات الصرف الصحى، حيث مدت الخطوط لتصل إلى عدد كبير من القرى، وأنشأت محطات معالجة حديثة لخدمة جميع الأهالى، إضافة إلى مد شبكات المياه لتوفير مياه شرب نظيفة للجميع ، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى جميع السكان، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرى بعدما قدموا الخدمات للسكان داخل القرية ، كما وجه الشكر للرئيس السيسى على المبادرة الضخمة التى غيرت حياة الكثير من الأهالى للأفضل وجعلتهم يعيشون بأمان داخل منازلهم.