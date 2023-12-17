وزير الاتصالات الفلسطيني: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

ثمن الدكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وشدد على أنه يجب أن يتوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن الخسائر المادية لا تساوي قطرة دم من أي طفل فلسطيني.

ولفت إلى أن شركات الاتصالات الوطنية فتحت خطوط الاتصالات مجانا لجميع المشتركين في قطاع غزة منذ بدء العدوان.

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