الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

16 ديسمبر.. مدرسة خزانة للتراث تُنظم "المتاحف الإثنوغرافي وقومية الشعوب"

ندوة عن المتاحف وقومية
ندوة عن المتاحف وقومية الشعوب

تنظم مدرسة خزانة للتراث، فعالية ثقافية تحت عنوان "المتاحف الإثنوغرافي وقومية الشعوب" والتي ستقدمها الدكتورة هند أبو شاهين المتخصصة في الآثار اليونانية، وذلك السبت 16 ديسمبر الساعة 11 صباحًا

ومن المقرر أن تنقسم الفعالية إلى جزئين، الجزء الأول سيكون محاضرة ستقدمها الدكتورة هند أبو شاهين ثم يليها جولة في المتحف الإثنوغرافي.

تقوم المتاحف فى حياة المجتمع علي صون التراث والحفاظ عليه؛ الحفاظ على التراث الثقافى ونشره؛ التفاعل بين الثقافة والطبيع ؛ التعرف على هوية اﻟﻤجتمعات وتنوعها؛ وتقديم الخبرات الوفيرة، وللمتاحف رسالة عظيمة لا تقل فى الأهمية عن غيرها من الأجهزة الثقافية من حيث التنمية الحضارية والارتقاء بأذواق الشعوب، وأيضًا المتاحف إحدى الوسائل الخدمية التى يجب أن يتمتع بها كل فرد فى المجتمع بلا استثناء للتزود بالعلم والثقافة والمعرفة المباشرة التى يعطيها أى متحف باعتباره ممثلًا للثقافة من خلال المشاهدة، وذلك لأهميتها فى تحريك الوجدان وتنوير العقول وأن المتاحف ليس مهمتها فقط الحفاظ على الثروات الفنية، ولكن أيضًا تعميق الثقافة الفنية.

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تتمتع القطع الإثنوغرافية، المعروفة أيضًا بالكنوز الثقافية أو المصنوعات اليدوية، بقيمة هائلة في فهم المجتمعات المتنوعة وتراثها الغني، وتشمل هذه الأشياء مجموعة واسعة من المصنوعات اليدوية، بما في ذلك الأدوات والملابس والأعمال الفنية والأشياء الدينية وغيرها، ويعمل كل منهم بمثابة نافذة على ثقافة وتقاليد ومعتقدات المجتمع الذي نشأ منه، من خلال التعمق في الأهمية والرمزية الكامنة وراء الأشياء الإثنوغرافية، يمكننا كشف القصص التي تحملها واكتساب فهم عميق للمجتمعات التي خلقتها.

ووفقًا لمدرسة خزانة، فإن المنظور الأنثروبولوجي، ييعتمد على أن تقدم الأشياء رؤى لا تقدر بثمن في الحياة اليومية وطقوس المجتمعات المختلفة، ومن خلال دراسة هذه الأشياء، يستطيع علماء الأنثروبولوجيا تمييز الهياكل الاجتماعية والأنظمة الاقتصادية والممارسات الدينية لمختلف المجتمعات. 

على سبيل المثال، لا يمكن للقناع الأفريقي التقليدي أن يكشف فقط عن المهارات الفنية لمبدعه، بل أيضًا عن الأهمية الثقافية التي يحملها داخل المجتمع، فإن فهم الغرض من القناع، سواء تم استخدامه في الاحتفالات أو التكريس أو كشكل من أشكال رواية القصص، يوفر فهمًا أعمق لتقاليد المجتمع وقيمه.

لذلك تعد متاحف الجمعية الجغرافية هي أهم نماذج المتاحف الإثنواغرافية الموجودة في مصر، التي يظهر فيها ملامح الحياة اليومية والطقوس في العصور الوسطي من التاريخ المصري.

ويشار إلى أن عنوان المتحف الإثنوغرافي في ١٠٩ شارع القصر العينى مدخل مجلس الشيوخ؟

خزانة للتراث المتاحف المتحف الإثنوغرافي محاضرة التراث

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