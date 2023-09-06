مصر كنز المتاحف.. تقرير بريطاني يستعرض تراث الكنانة على مرّ التاريخ

أكد موقع "TechBullio" البريطاني، أن مصر تُعدّ كنزًا من المتاحف التي تقدم لمحات عن تراثها القديم وثقافاتها المتنوعة، وأكثر ما يميزها المناظر الطبيعية المتنوعة بدءًا من العجائب الأثرية وحتى الكنوز الساحرة تحت الماء، وأحد المتاحف الفريدة هو متحف المنسوجات المصري، الذي يوثق الأقمشة الممتدة من العصر الفرعوني إلى العصر الإسلامي، ويعتبر الكثيرون مصر عالم ساحر من المتاحف، حيث يوفر التنوع المذهل للمتاحف المصرية رؤى آسرة حول التراث الحي للبلاد من المومياوات القديمة إلى الفن المعاصر، والتي تعرض تاريخ وثقافة مصر الرائعة.

متاحف مصر عالم من السحر والثقافة

وأوضح الموقع أن متحف المنسوجات المصرية، هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، ويضم منسوجات من مصر القديمة والعصور الرومانية والقبطية والإسلامية تبدأ المجموعة في البداية، بالأقمشة الفرعونية، وتنتقل عبر الستر القبطية المطرزة بشكل جميل والقسوات المطرزة الكبيرة وحتى المنسوجات الإسلامية وعلى رأسها الألواح التي تزين الكعبة في مكة إنه متحف صغير، ولكنه يستحق إلقاء نظرة خاطفة على أي شخص لديه شغف بالنسيج.

وتابع الموقع أن مصر، أرض غارقة في التاريخ والثقافة، تجذب كل المهتمين بماضيها القديم، ويُعد المتحف المصري من أقدم هذه المتاحف، حيث يضم أكبر مجموعة من الآثار الفرعونية في العالم، والتي تمتد من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، فضلاً عن المتحف النوبي الذي يتضمن أكثر من 500 ألف قطعة أثرية الصخور التاريخية والتماثيل ما يلقي نظرة ثاقبة على تاريخ المنطقة المعقد.

وهناك أيضًا متحف الأقصر والذي يضم كنوزًا من عصر الدولة القديمة إلى العصر المملوكي، ويعرض الأعمال النحتية لأمنحتب الثالث ومومياوات الفراعنة رمسيس الأول وأحمس الأول.

وأضاف أن مصر تتضمن أيضًا مكتبات تاريخية وعلى رأسها مكتبة الإسكندرية وهي نموذج إحياء للمكتبة القديمة وتضم هذه الأعجوبة الحديثة أربعة متاحف مصرية، ما يجعلها مركزًا للمعرفة والثقافة، كما تتضمن مصر المتحف القبطي والذي يسمح باستكشاف الحضارة القبطية في مصر وتاريخها المسيحي من خلال مجموعة من القطع الأثرية والفنية، التي تسلط الضوء على التراث المسيحي للبلاد، والمتحف الإسلامي الذي يعرض التحف الإسلامية من مختلف المناطق والأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي.

وأوضح الموقع أن أهم ما يميز مصر وينتظره العالم هو المتحف الكبير المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام الحالي، ومن المقرر أن يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية ليصبح أكبر متحف في العالم يضم آثارًا من حضارة واحدة، فهو يقدم سردًا شاملاً للحضارة المصرية.

وأشار إلى أن مصر تتميز أيضًا بالمتاحف تحت الماء، حيث توفر المتاحف المبتكرة تحت الماء في مصر مواقع جديدة للغوص بينما تساعد أيضًا في الحفاظ على الشعاب المرجانية.