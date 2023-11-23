متحف البيت السيوي.. نموذج للبيوت التقليدية المبنية بمادة الكرشيف

واحة سيوة أحد المقاصد السياحية الهامة بـمحافظة مطروح، والتى يقبل علي زيارتها المصريين والأجانب على السواء، للاستمتاع بأجواء الواحة ومزاراتها وفي مقدمتها “متحف البيت السيوي”.

متحف البيت السيوي

في هذا السياق، أوضح محمد عمران جيرى، المشرف على البيت السيوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن المتحف يقع وسط المدينة بنطاق مكتبة مصر العامة في سيوة، وتم تصميمه ليكون نموذجا للبيوت التقليدية المبنية بمادة الكرشيف.

افتتاح المتحف

وأضاف عمران، أن فكرة المتحف والهدف من إنشائه هو الحفاظ على تراث الواحة حيث تم افتتاحه أواخر عام 1990، ويدار من خلال لجنة الحفاظ على التراث.

وأوضح أن المتحف يعبر عن تراث الواحة من خلال عرض ملابس العروس، والحلى الفضية، وأدوات الفخار والأدوات الخاصة بالمزارع السيوى.

العادات والتقاليد وعمارة سيوة

واكد أن الزائر لمتحف البيت السيوى، يستطيع التعرف على كل ما يتعلق بتراث الواحة والعادات والتقاليد وعمارة سيوة، ويمثل المتحف بانوراما للواحة مشيرا الي ان يقبل على زيارتة العديد من الجنسيات خلال زيارتهم للواحة الخضراء.