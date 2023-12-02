لمحبي الآثار.. جولة بـ "متحف النوبة" أشهر المعالم السياحية في أسوان (صور)

يعد متحف النوبة من أهم المتاحف التاريخية الإقليمية في مصر وأشهر المعالم السياحية في أسوان، فإذا كنت من محبي الآثار، وتفضل زيارة أسوان في الشتاء، فلا يمكنك أن تفوت زيارة متحف النوبة لما فيه من روائع أثرية تكشف لك جمال وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، خاصة المرتبطة بـ النوبة.

فكرة إنشاء المتحف

بالعودة للتاريخ، فإن فكرة إنشائه جاءت مع انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في ستينات القرن الماضي، حتى تم وضع حجر الأساس للمتحف عام 1986م، وافتتح للجمهور في نوفمبر 1997م.

وكان من المهم إنشاء متحف النوبة في أسوان ليكون مؤسسة لحفظ التراث الحضاري النوبي وعرض التاريخ النوبي من آثاره المبكرة للبشرية في المنطقة حتى تشييد السد العالي.

ويضم المتحف نتاج أعمال الحفائر في مناطق معابد النوبة مستعرضًا العادات والتقاليد واللغة النوبية منذ بداية عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

أين يقع متحف النوبة؟

يقع متحف النوبة في مدخل مدينة أسوان على ربوة عالية من الصخور المكونة من الحجر الرملي المحلي والجرانيت الوردي بجوار القباب الفاطمية الإسلامية حيث استوحى تصميم المتحف من المعمار التقليدي للقرية النوبية،، وتبلغ مساحة المتحف حوالي 50000م2، خصص منها 7000م2 للعرض المتحفي الداخلي و43000م2 للعرض المتحفي الخارجي والحديقة المتحفية.

آثار متحف النوبة

ووفقًا لوزارة الآثار والسياحة، يضم المتحف حوالي 3000 قطعة أثرية، هي نتاج أعمال التنقيب في المناطق النوبية التي تعرضت للغرق بعد بناء السد العالي، مستعرضًا تاريخ النوبة بداية من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية عصر الأسرات المصرية القديمة، والعصر المسيحي، والعصر الإسلامي ثم التراث النوبي الحديث.

ويعبر تصميم مبنى المتحف عن المعمار التقليدي للقرية النوبية، وتم إنهاء التصميم بالحجر الرملي والجرانيت الوردي، وقد فاز المبني عام 2001 بجائزة أغاخان للعمارة.

ويتكون المتحف من ثلاثة طوابق تضم عددا من القطع الأثرية من أبرزها تمثال للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، هيكل عظمي من عصر ما قبل التاريخ، عدد من الأسلحة الحديدية، تيجان مصنوعة من الفضة ومرصعة بالعقيق، سروج خيل، وحلي فضية، وأواني فخارية وغيرها.