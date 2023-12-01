تزوج 4 مرات وامتد نشاطه العسكري إلى بلاد النوبة.. ما حكاية الملك "تيتي"؟

يضم متحف إيمحتب مجموعة مُميزة وفريدة لآثار بعض ملوك وملكات مصر القديمة، ومن مشاهير متحف إيمحتب هو "الملك تيتي".. فما حكايته؟ .

الملك تيتي هو أول ملوك الأسرة السادسة، في الدولة القديمة، حكم من ٢٣٢٣ ق.م إلي ٢٢٩١ ق.م. واسمه منذ الميلاد "تيتي"، واسم التتويج "سحتب تاوي"، أي مُهدئ الأرضين.

تفاصيل من حياة الملك “تيتي”

ويشير المؤرخين إلى أن الملك تيتي ربما حكم ٣٠ عامًا، حسب رواية "مانيتون"، بينما تُرجح "قائمة تورين" أنه حكم ١٢ عامًا.

ووفقًا لقطاع المتاحف، فقد شَيٌد هَرمه في سقارة، ليُدفن فيه، ونقش داخله "متون الأهرام"، وعن حياته الشخصية، فإن الملك تيتي تزوج من أربعة سيدات، أشهرهم: "إيبوت"، "خويت"، و"خنتكاوس الرابعة".

ورُزق "تيتي" بأكثر من ١٠ أبناء وبنات، أشهرهم: "بيبي الأول"، الأمير "تيتي عنخ كِم"، والأميرة "سِششت"، وربما امتد نشاطه العسكري إلى بلاد النوبة، فأرسل الحملات الحربية لإخضاع البدو المُتمردين.

يوجد بمتحف إيمحتب، خمس مقامع حجرية، عُثر عليها بجانب هرم الملك "تيتي" تحمل اسمه، وعلي أحدهم عبارة تقول: "إخضاع شعوب الستيو"، والجدير بالذكر أن المقامع كانت تستخدم كأداة لضرب الأعداء منذ عصور ما قبل التاريخ.

متحف إيمحتب

ويحتوي متحف إيمحتب على قطع لأشهر ملوك مصر القديمة، منهم الملك "تيتي" والملك "أوناس" وغيرهم، ومنها لوحة المجاعة، التي عُثر عليها في الطريق الصاعد بمجموعة أوناس الهرمية بسقارة، تصور اللوحة أشخاصًا يرجح أنهم غير مصريين يعانون من الهُزال الشديد، ويبدو أن العصور القديمة، قد شهدت تقلبات مناخية وموجات جفاف ومجاعات وأوبئة، فهناك رأي يميل إلى أن الملك "أوناس"، أراد تسجيل استضافته لعدد من البدو الذين عانوا من المجاعة، كنوع من كرم الحاكم المصري.

كما يضم متحف إيمحتب، مجموعة مميزة وفريدة لآثار بعض ملوك وملكات مصر القديمة.

وكشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان له، أن مشروع ترميم وتطوير متحف إيمحتب يعد أحد أهم المشروعات التي عملت الوزارة على الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن المتحف يتمتع به من خصوصية متفردة حيث إنه أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، والذي تم إنشائه تخليدا وتكريما لذكرى المهندس المعماري المصري "إيمحتب".

وأكد وزيري أن افتتاح المتحف سيزيد من المزارات السياحية بمنطقة سقارة الأثرية، بالتزامن مع التوافد الكبير للحركة السياحية للمنطقة.