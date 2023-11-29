الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

مئة جلدة عقوبة سب الزوجة.. نبذة عن مكانة ودور المرأة في مصر القديمة

المرأة المصرية في
المرأة المصرية في مصر القديمة

يحتفل العالم في شهر نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيتحد العالم في هذا الشهر، لتسليط الضوء عما أصبحت تتعرض له المرأة من عنف سواء داخل الأسرة أو في الشارع او أماكن العمل.

وتهدف المناسبة إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة، وبالنظرة إلى المرأة المصرية في مصر القديمة، نجد أنها كانت تعامل معاملة خاصة، وكانت عونًا لزوجها، بل طبق المصريون القدماء المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عملي وليس مجرد كلامًا نظريًا.

وفي السطور التالية نستعرض مكانة المرأة عند المصري القديم

للمرأة المصرية مكانة هامة ودورًا محوريًا في شتى المجالات منذ فجر التاريخ، فقد تجلَّى دورها فى الدولة القديمة قبل الملكية والإقطاع، وكانت المرأة الفرعونية تعمل في المصانع بالغزل والنسج وصنْع السجاجيد، وتعمل بالتجارة في الأسواق.

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ووفقًا لقطاع المتاحف، فإن المرأة المصرية كانت تُشارك زوجها أعمال الصيد، وكانت الزوجة تُرسَم على المقبرة حتى الأسرتين الثالثة والرابعة بحجم زوجها كدليل على المساواة في الشرف والمكانة والحقوق والواجبات.

يذكرنا التاريخ بوجود نصب تذكاري خاص بالسيدة "بيسيشت" في عصر الدولة القديمة يُبيِّن أنها كانت مديرة للأطباء، وقد حوكم أحد الأزواج لأنه سبَّ زوجته بالجلد مائة جلدة، وبحرمانه من نصيبه من المال الذي كسَبه بالاشتراك معها إذا عاد إلى سبها.

مكانة المرأة وصلت إلى حد “التقديس”

وتجاوزت المرأة المصرية في التاريخ الفرعوني، مجرد الاحترام، بل وصلت  مكانتها درجة التقديس، فنجد المعبودات من النساء إلى جانب الآلهة الذكور، فقد أطلق المصريون القدماء عنها إله "الحكمة" التي كانت في صورة امرأة.

كما نكر الإلهة "إيزيس" التي كانت رمزًا مقدسًا للوفاء والإخلاص عند المصريين القدماء، وأيضًا كانت إلهة العدل وعُرفت باسم ماعت، وللحب إلهة وهي حتحور، وغيرها.

وأشار قطاع المتاحف إلى أن النساء والفتيات يواجهن أيضا عنفًا متفشيًا عبر الإنترنت، من خطاب الكراهية المعادي للنساء من إساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين.

ويعبر هذا التمثال الذي يعود إلى أحد النبلاء من عصر الأسرة الخامسة عن هذه العلاقة الوطيدة بين الزوجين، كما يعكس العلاقة الأسرية فى مصر القديمة التى قامت على مبدأ الحب والمساواة والدعم التى تقدمة المرأة سواء فى الأسرة أو الحكم.

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