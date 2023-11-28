الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للتطيب والحماية من الأرواح الشريرة.. أسرار استخدام المباخر في مصر القديمة

المباخر
المباخر

اهتم المصريون القدماء بشتى مجالات الحياة، من الفن للرياضة إلى علوم التحنيط،وقدسوا طقوسهم الدينية، فكانت شيئا أساسيا في حياتهم.

وقد سلط متحف “تل بسطا” الضوء، على استخدام المصريين القدماء للمباخر، في الطقوس الدينية والحياة اليومية.

وjستعرض الدستور أبرز أنواع المباخر واستخداماتها.

شكل البخور دورا بارزا في ديانة المصريين القدماء وكذلك في السحر والطب، فعملية حرق البخور كانت إحدى الطقوس في العبادة المصرية القديمة بشكل يومي داخل أروقة المعابد. 

واستخدم المصريون القدماء، البخور في جوانب أخرى مثل الوصفات الطبية والتطيب الشخصي وتعطير الملابس والمنازل ومن أجل الحماية من الأرواح الشريرة بالإضافة إلى استخدامه في الطقوس الجنائزية والاحتفالات الدينية.

txt

متى ظهرت اللوحات الجنائزية وماذا كتب المصريون القدماء عليها؟


 

txt

كبير النحاتين وحامل ختم مصر السفلى.. من هو "إيمحتب" ذائع الصيت فى مصر القديمة؟

أنواع المباخر عند المصريين القدماء:

مباخر كأسية الشكل: قد عثر على هذا النوع في مقابر عصر الأسرة الرابعة وكانت أما بغطاء أو بدون غطاء. 
مباخر ذات قاعدة مرتفعة: قد عثر عليها في أبيدوس وتؤرخ بالعصر العتيق واستمر هذا النوع حتى العصر المتأخر.

️مباخر على هيئة الذراع: ظهر هذا النوع في عصر الدولة الوسطى، ويحوى صندوق البخور وطبق لحرق البخور ومنها نماذج بالمتحف المصري بالقاهرة.

️مباخر ناقوسية الشكل: ترجع لعصر الدولة الوسطى صورت على التوابيت ويصاحبها الغطاء؛ وظل يستخدم هذا النوع حتى العصر المتأخر.

️مباخر متنوعة الشكل: وهي مثل الأطباق.

المباخر في متحف تل بسطا

وإذا كنت من محبي الآثار المصرية القديمة، فيمكنك التعرف على المزيد من أشكال المباخر التراثية، في متحف تل بسطا، الذي يصم مجموعة من المباخر المصنوعة من الألباستر.
 

ويضم المتحف الذي يقع في منطقة "تل بسطا" الأثرية بالزقازيق، مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ محافظة الشرقية عبر العصور، أبرزها  أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثات المصرية والأجنبية بالمحافظة بوجه عام، وفي منطقة تل بسطا على وجه الخصوص. 

كما يحتوي المتحف على مجموعة متنوعة من الآثار، منها التماثيل المصنوعة من الطين المحروق، وعدد من المسارج، وموائد للقرابين، ومساند للرأس، وأوانٍ لأحشاء المومياوات.

ويهدف المتحف أن يكون مزارًا آثريًا وسياحيًا مناسبًا في الشرقية يوضح ويحكى تاريخ المنطقة الأثرية لجذب السياحة الداخلية والخارجية.

 ويحتوى أيضا على ٤٣ فاترينة وعددًا من القطع الأثرية تصل لـ ١٠٠٠ قطعة، من متحف هرية رزنا، وذلك ليقدم نتاج حفائر محافظة الشرقية.

ويضم قاعة خاصة بالمعبودة "باستت" بها العديد من تماثيل الآلهة مصنوعة من البرونز، بالإضافة إلى فاترينة بها دفنة لتابوت من الفخار ومجموعة من تماثيل الأوشابتى ومسندا للرأس وموائد القرابين، ويعد تمثال "ميريت أمون" زوجة الملك رمسيس التانى، من الأسرة الـثامنة عشر، أبرز القطع الأثرية في المنطقة.

المصريون القدماء المباخر متحف تل بسطا المصريين الطقوس الجنائزية

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

المدن الأمريكية تنتفض ضد إسرائيل.. أوكلاند تصدر قرارًا تاريخيًا لدعم غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟