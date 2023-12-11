جاءوا للإدلاء بأصواتهم.. "العائلات الكاملة" سمّة بارزة في الانتخابات الرئاسية

كان ظهور العائلات الكاملة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم سمة بارزة تلك المرة، حيث ظهر أمام مقار اللجان عائلات مكونة من الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد والجدود نزلوا جميعًا من أجل المشاركة.

وفي اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية زاد أعداد الناخبين عن اليوم الأول للاقتراع، فمن المقرر أن عملية الانتخابات تستمر لمدة 3 أيام حتى يكون للمصريين فرصة كبيرة أمام الإدلاء بأصواتهم.

اصطفاف الأسر

في مدرسة القومية بمنطقة العجوزة كان لافتًا للنظر ظهور عائلة كاملة بالأحفاد والأجداد من أجل المشاركة في الانتخابات خلال اليوم الثاني منها، والذين دعوا المصريين للنزول والمشاركة في الانتخابات.

وتكرر نفس الأمر في مدرسة الشهيد محمد جمال، حيث ظهرت عائلة كانت برفقة بعضها البعض تقوم بالإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية، وأكدوا أنهم يقومون بدورهم الوطني من اختيار الرئيس.

وفي منطقة مصر الجديدة، شاركت أسرة مصرية تحمل الأعلام المصرية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، ودعت جميع المواطنون الذين لم يشاركوا حتى الأن، بالمشاركة وعدم التكاسل عن العمل الوطني.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.