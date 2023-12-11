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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياضيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل الرياضيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت أمس الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على الإدلاء بصوته داخل لجنته الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، كما حرص كل من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وحسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول وجمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين بنادى الزمالك داخل لجنة مدرسة محمود عزمي بشارع السودان.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية 

كما حرص عدد من نجوم الكرة السابقين على الإدلاء بأصواتهم وهم: حلمي طولان لاعب الزمالك السابق داخل لجنته الانتخابية بمدرسة جيل 2000 للغات، ونادر السيد حارس مرمي المنتخب الوطني السابق داخل لجنة مركز شباب زايد، ووليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وحرص عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ونائب أول الاتحاد الدولي على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته الانتخابية بمدرسة ليسيه الحرية القومية بالنزهة بمصر الجديدة، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد بشبين الكوم فى محافظة المنوفية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين هم: المرشح عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران (رمز الشمس)، والمرشح عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر (رمز السلم).

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا تضم 11 ألفا و631 لجنة اقتراع.

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