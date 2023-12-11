نشرة الرابعة | اللجان الانتخابية تستأنف عملها بعد انتهاء ساعة الراحة.. والذهب ينخفض عالميًا

استكملت اللجان الانتخابية عملها في استقبال الناخبين للإدلاء بصوتهم فور انتهاء ساعة الراحة التي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في منتصف اليوم لتخفيف العبء على القضاة والموظفين المكلفين بالإشراف وتنظيم العملية الانتخابية

فيما اصطف الناخبين أمام مقار اللجان انتظارًا لدورهم للإدلاء بصوتهم داخل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.. وفيما يلي أهم الأخبار على مدار الساعة

الوطنية للانتخابات: راحة ساعة باللجان للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، عن راحة لمدة ساعة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية في اليوم الثاني على التوالي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حسبما أفادت قناة "dmc" في نبأ عاجل.. لقراءة المزيد اضغط هنا

شاهد.. رقص وطبل من المواطنين قبل التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت مدرسة الطبري بمدينة الشروق وصلة من الرقص والطبل الشرقي من قبل المواطنين قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربين عن حبهم فى المشاركة ودعم القيادة السياسية للبلد لقراءة المزيد اضغط هنا

مشهد يدعو للفخر.. إشادة برلمانية بالإقبال الكثيف للمواطنين أمام مراكز الاقتراع

أشاد برلمانيون بالإقبال الكثيف من المواطنين على مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن هذه الانتخابات ميزتها حالة التلاحم والترابط التى تجمع الشعب المصرى لقراءة المزيد اضغط هنا

غرفة عمليات الحركة الوطنية: مصر أمام مشهد انتخابي ملهم يدعو للفخر

رصدت غرفة العمليات المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية، حالة إقبال غير مسبوقة من الناخبين بجميع محافظات الجمهورية على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتصدر الشباب والنساء وكبار السن المشهد الانتخابي في مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب لقراءة الميد اضغط هنا

رؤساء منظمات المجتمع المدنى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أكد رؤساء جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى بيان مشترك على أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية لقراءة المزيد اضغط هنا

تأجيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك لـ15 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، تاجيل الطعن المقام من حسام الدين المندوه، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم استبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لـ 15 يناير للحكم لقراءة المزيد اضغط هنا

انخفاض أسعار الذهب عالميًا دون ألفين دولار.. والاستقرار محليًا

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع لتتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، يأتي هذا قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لقراءة المزيد اضغط هنا

وسط تحذيرات أممية ودولية.. تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة (انفوجراف)

عرضت فضاية القاهرة الإخبارية انفوجرافا تفصيلا عن تحذيرات أممية ودولية عن تدهو الأوضاع في قطاع غزة يوميا بعد يوم لقراءة المزيد اضغط هنا