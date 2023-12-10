إشادات برلمانية وحزبية بمشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة: رسالة للمشككين

قال برلمانيون وقيادات حزبية، إن مصر تشهد اليوم عرس ديمقراطي كبير، ومشهد إقبال الناخبين رسالة تحدي أمام العالم، بوعي المصريين وحرصهم على حماية بلدهم من كل من يشكك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

محمود حسين: المشاركة في الانتخابات هو حق دستوري

الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور.

وأوضح أن لمشاركة في الانتخابات الرئاسية هى واجب وطنى ودستورى علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، مطالبا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب في تلك.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن محافظة بورسعيد، تشهد إقبالا كبيرا في مختلف جميع اللجان الانتخابية، وهو ما يعكس وطنيتهم الكبيرة،وحرصهم علي دعم وطنهم وقيادتهم السياسية في تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن.

الجندى: مصر تعيش تجربة ديمقراطية جديدة

وقال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية جديدة تعكس تطورا ملحوظا في دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، حيث تشهد الانتخابات مشاركة حزبية مميزة في ظل ترشح 3 رؤساء أحزاب على منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يرسخ للتعددية الحزبية ويعزز تداول السلطة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال الكثيف من جانب المصريين على لجان الاقتراع يعكس حرص المصريين على مستقبل وطنهم في ظل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية، مؤكدا أن الاصطفاف الوطني والإلتفاف خلف الدولة المصرية هو حائط الصد الأول في مواجهة مخططات قوى الشر التي تستهدف النيل من مصر، من خلال بث التفرقة بين شعبها.

ولفت "الجندي"، إلى أن إقبال المصريين بكثافة على صناديق الانتخاب يبعث للعالم عدد من الرسائل الهامة، أهمها أن الشعب المصري في حالة من الالتفاف والاصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والتحديات التي تحيط بها محليا وإقليميا، خاصة في ظل ما تشهده الحدود المصرية الشرقية من توتر، بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث يحاول الاحتلال الضغط على السكان ودفعهم نحو النزوح باتجاه الحدود المصرية من خلال القصف والحصار.

ونوه بأن جميع أجهزة الدولة المعنية بالانتخابات الرئاسية تقوم بتذليل العقبات أمام المواطنين لتشجيع مشاركتهم في الانتخابات، كذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يبعث برسائل طمأنة لكل مواطن أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية.

الشاهد: عرس ديمقراطي كبير

فيما أشار المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن مصر اليوم أمام عرس ديمقراطي كبير ومشهد اقبال الناخبين رسالة تحدي أمام العالم بوعي المصريين وحرصهم علي حماية بلدهم ضد كل يشكك في انجازات تتحقق علي ارض الواقع موضحًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني في أهم استحقاق دستوري في الدولة المصرية.

وقال "الشاهد": إن ما نشهده اليوم ملحمة وطنية يلتف فيها الشعب بوعي وطموح وشعور وطني مفعم بالأمل حول مؤسسات الدولة وقياداتها السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل طفرة غير مسبوقة من الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع، من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.