بمشاركة شيوخ الأزهر والأقباط.. مدرسة عمر بن عبد العزيز تشهد تكدس المواطنين بالمنوفية

شهدت مدرسة عمر بن عبد العزيز بمركز قويسنا في محافظة المنوفية تكدس وحشد المواطنيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وعلى رأسهم شيوخ الأزهر والأقباط.

وحرص عدد كبير من أهالي محافظة المنوفية على التوافد منذ الصباح الباكر على مختلف اللجان والمقرات الانتخابية، وذلك من أجل المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر.

توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.