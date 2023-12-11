مشهد يدعو للفخر.. إشادة برلمانية بالإقبال الكثيف للمواطنين أمام مراكز الاقتراع

أشاد برلمانيون بالإقبال الكثيف من المواطنين على مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن هذه الانتخابات ميزتها حالة التلاحم والترابط التى تجمع الشعب المصرى.

وأكدوا أن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تدعو بالفخر والاعتزاز.

محسب: الانتخابات الرئاسية تعكس الوجه الحضارى لمصر

من جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الإقبال الكثيف للمصريين علي لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي أن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضاري للشعب المصري، وإدراكه للتحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأكد "محسب"، أن أهم ما يميز هذه الانتخابات حالة التلاحم والترابط التي تجمع الشعب المصري علي هدف واحد وهو المصلحة الوطنية، والحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن مهما بلغ الاختلاف في الرؤي الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، مشددًا علي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وقال عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدًا أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ودعا النائب أيمن محسب، جموع الشعب المصرى بمواصلة الملحمة الوطنية التى بدأوها أمس والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.

نصير: تدعو للفخر والاعتزاز

وقال اللواء طارق نصير أمين، عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ، إن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تدعو بالفخر والاعتزاز، وتؤكد أننا أمام ملحمة وطنية ديمقراطية متكاملة وأن الشعب المصري أصبح يدرك المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية.

وأشاد نصيربالدور الذي تقوم به المرأة المصرية والتي دائما تفرض وجودها في كل الأوقات والمحن التي يواجهها الوطن، لافتا الى أن ارتفاع مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية تفوق المرات السابقة وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل سياسي مشرق.

وثمن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين وأن كل قاض يشرف على لجنة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر لكل الجهات التنفيذية على جهودهم في إزالة كل العقبات وتقديم كل التسهيلات للناخبين لخروج هذا العرس الديمقراطي بشكل مشرف أمام العالم.

العسال: رسالة للعالم بوحدة الصف المصري

واعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع بالتزامن مع بدء التصويت والتي ضمت مختلف الفئات العمرية ومشاركة كبيرة للشباب والمرأة، تدعو للفخر والاعتزاز وتؤكد أنها ملحمة وطنية متكاملة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأكيد الإرادة الحرة في اختيار رئيس مصر القادم والرغبة في المشاركة بفعالية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المصريين لاستمرار الاحتشاد أمام لجان الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي، دعمًا لمصر وممارسة لحق دستوري كفله لهم الدستور والقانون، وللتأكيد أمام العالم أجمع إرادة المصريين في استكمال ما بدأته دولتهم من تنمية وإنجازات، بما يعكس دلالات كبيرة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة ووعي المصريين بحقيقة ما يواجهونه من مخاطر، كما أنها تشير إلى تفويض القيادة السياسية في الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته.

وأضاف "العسال"، أن مرحلة الدعاية الانتخابية كانت عنوانًا للمنافسة النزيهة في حب الوطن، التي تبشر بثراء الحياة السياسية وترسيخ مسار دعم الأحزاب وتواجدها على الساحة في إطار الإصلاح السياسي الذي تحرص عليه الدولة، وانعكس في جلسات الحوار الوطني، خاصة في ظل وجود 3 مرشحين ينتمون لأحزاب، فلا خاسر في العملية الانتخابية، كما ستخرج مصر من ذلك الاستحقاق لتؤكد للجميع أنها ستظل باقية وصامدة فى طريق البناء والتنمية الذي اتخذته منذ ثورة 30 يونيو.

أبوالفتوح: تعكس حالة التلاحم الوطني لدحض مخططات الشر

وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال الكثيف لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالداخل عكس الحرص على النزول والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الرئاسي الأرفع، ليحسم قراره أمام الجميع، واختياره لمن يقود المرحلة الصعبة القادمة، والتي تأتي وسط تحديات وظروف إقليمية، لافتًا إلى أنها لا تعني فقط ممارسة الحق الدستوري في هذا التوقيت، بل إنها تبعث برسالة للعالم أجمع بحالة التلاحم الوطني التي يعيشها الشارع المصري الرامية لدحض مخططات التآمر والتربص التي تحاط بالدولة وتهدد استقرارها.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن المشهد خلال اليوم الأول يؤكد أن المصريين سيبهرون العالم بالإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع لاختيار قائدهم لفترة رئاسية جديدة، مبديًا ثقته في أنهم سيضربون مثالًا حيًا على مدار 3 أيام فى الوفاء والولاء، والإيمان بسلامة ما تسير عليه الدولة من نهج، ورؤى لحماية الأمن القومي المصري ودوائره المباشرة، واستكمال خريطة البناء والتنمية المستدامة، داعيًا جموع المصريين إلي الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتباره واجبًا وطنيًا وضرورة ملحة في المرحلة الراهنة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريًا يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة بما يحقق مزيدًا من المساحات في المجال العام ومزيدًا من قوة المؤسسات والتعددية.