رئيس جامعة سوهاج يتابع نقل الحشود الغفيرة من الطلاب ويرافق المغتربين لمقار لجانهم للتصويت بالانتخابات

لليوم الثاني علي التوالي..

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الخروج مع الطلاب المغتربين ومتابعة حركة انتقالهم بأوتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الانتخابي والتصويت بلجانهم، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

وأكد النعماني أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيليهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، حيث تم تخصيص مايزيد عن ٢٠ اتوبيس لنقل الطلاب، للجان المغتربين والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلًا من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة ٩ لجان انتخابية لهم بمحافظة سوهاج.

وأعرب النعماني عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة سوهاج والذين يبرهنوا دائمًا علي انهم قدر المسئولية، حيث حرصوا علي المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكدًا ان الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أن الدكتور حسان النعماني تقدم الطلاب في مسيرة حاشدة لليوم الثاني علي التوالي لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تباروا في المشاركة ليكونوا ممثلين عن الجامعة، وحرصت الجامعة بدورها على توفير كافة التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعوه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث كان اغلب الطلاب الذين حضروا لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهي تجربة جديدة عليهم، مما اضفى عليهم شعور السعادة رغم الزحام والطابور الطويل.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.