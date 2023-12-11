الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الثاني علي التوالي..

رئيس جامعة سوهاج يتابع نقل الحشود الغفيرة من الطلاب ويرافق المغتربين لمقار لجانهم للتصويت بالانتخابات

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الخروج مع الطلاب المغتربين ومتابعة حركة انتقالهم بأوتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الانتخابي والتصويت بلجانهم،  وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

 

وأكد النعماني أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيليهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، حيث تم تخصيص مايزيد عن ٢٠ اتوبيس لنقل الطلاب، للجان المغتربين والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلًا من مشقة السفر، حيث  خصصت الدولة ٩ لجان انتخابية لهم بمحافظة سوهاج.

واجب وطني.. صيام الاثنين لم يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

وأعرب النعماني عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة سوهاج والذين يبرهنوا دائمًا علي انهم قدر المسئولية، حيث حرصوا علي المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة،  مؤكدًا ان الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

 

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أن الدكتور حسان النعماني تقدم الطلاب في مسيرة حاشدة لليوم الثاني علي التوالي لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تباروا في المشاركة ليكونوا ممثلين عن الجامعة، وحرصت الجامعة بدورها على توفير كافة التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعوه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. مواطنو "جنوب سيناء" يواصلون التوافد على المقرات الانتخابية

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث كان اغلب الطلاب الذين حضروا لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهي تجربة جديدة عليهم، مما اضفى عليهم شعور السعادة رغم الزحام والطابور الطويل.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

مين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.. "عم صلاح" يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل