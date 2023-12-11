الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانتخابات الرئاسية 2024.. مواطنو "جنوب سيناء" يواصلون التوافد على المقرات الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

نقلت قناة “إكسترا نيوز”، صورة حية من مواصلة مواطني محافظة "جنوب سيناء"، التوافد على المقرات الانتخابية، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت اللقطات التي نقلتها القناة، توافد كثيف من شباب المحافظة إذ تصدروا المشهد الانتخابي باليوم الثاني من الانخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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