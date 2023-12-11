واجب وطنى.. صيام الإثنين لم يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

على الرغم من صيام عدد من المواطنين، اليوم، صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، إلا أنهم حرصوا على النزول إلى مقار لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في تحديد مستقبل الوطن، وعدم الاستسلام لما قد يسببه الصيام من بعض التعب والإرهاق.

وتقول حياة السيد، 60 عامًا: "لم يمنعني الصيام عن المشاركة في الانتخابات، فأنا اعتدت على الصيام وأصبح لا يرهقني، كما أنه وحتى ولو أرهقني (كله يهون من أجل بلدنا)".

وتتابع أنها قد اختارت المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه أمر طبيعي الحدوث، وذلك لأنها تتابع جيدًا ما حدث، وما زال يحدث في عصر الرئيس السيسي من إنجازات حقيقية على كل المستويات، لذا فهو الرجل المناسب لقيادة هذا البلد.

الأمر نفسه أكدته دعاء محمود، 30 عامًا، التي أوضحت أنها صائمة أيضًا، لافتة إلى أنها ترى أن مشاركتها اليوم ستأخذ عليها ثوابًا يضاف إلى ثواب صيامها، وذلك لأنها تجد تلك المشاركة مثالًا للإيجابية التي حثنا الله عليها، ليس في الدين الإسلامي فقط، ولكن في كل الأديان السماوية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويعد اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر ديسمبر هو ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، ووفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

من جهتها، كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.