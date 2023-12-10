انتخابات الرئاسة.. توافد كثيف من الناخبين قبل غلق اللجان بدمياط (فيديو)

رصدت كاميرا “الدستور”، توافد كثيف من الناخبين أمام مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بدمياط، قبل غلق اللجان الانتخابية فى يومها الأول بنحو ساعة واحدة، فى مشهد يظهر مدى حرص مواطني دمياط على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وقالت إحدى السيدات أمام اللجنة لـ “الدستور”، أنها انتظرت ابنتها الجامعية لحين العودة من يومها الدراسي، لاصطحابها خوفا عليها كأي أم، والادلاء بصوتهم الانتخابي، فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لمصر 2024، وعدم الانتظار لليوم الثاني أو الثالث.

كما رصدت كاميرا الدستور، سعادة المشاركين بأجواء الانتخابات، والتي اتشحت بأعلام مصر، حيث تتزين اللجان والشوارع به، الى جانب ارتفاع اصوات الأغاني الوطنية، وهو ما يلهب مشاعر الجميع، صغيرا كان أو كبير.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.