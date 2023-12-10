الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتخابات الرئاسة| إقبال كبير من نجوم الفن في أول أيام التصويت (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهد أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، إقبالًا كبيرًا من نجوم الفن للإدلاء بأصواتهم منذ ساعات الصباح الأولى.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز نجوم الفن المشاركين في التصويت..

حرص الفنان وليد فواز على الإدلاء بصوته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك صباح اليوم، في لجنة مدرسة القومية الثانوية بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

كما حرصت الفنانة أمل رزق على حث جمهورها بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأدلت بصوتها ظهر اليوم في مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بالهرم.

أما الفنان محمد رياض فشارك في الانتخابات الرئاسية بيومها الأول، وأدلى بصوته في مركز شباب الشيخ زايد، وحث جمهوره على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفًا أن  الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

الانتخابات الرئاسية الاعلامين والفنانين وليد فواز الإدلاء بصوت الرئاسية

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