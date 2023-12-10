الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: المصريون خرجوا لانتخابات الرئاسة 2024 بروح 30 يونيو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه قبل أحداث غزة كان الجميع يتحدث عن إنجازات الدولة المصرية، ولكن أحداث غزة كانت جرس إنذار أن أمن واستقرار مصر مهدد ولا بد من الحشد والتصويت من أجل الدولة المصرية، لدعم الأمن القومي المصري، ضد مخططات تحاك ضد الدولة.

وأضاف أن المصريين اتخذوا موقفًا نابعًا من الداخل للحفاظ علي الأمن القومي المصري، ولا يمكن تجاهل هذه المخاوف، وأن المشكلة تم إدراكها رغم الأزمات الاقتصادية في الشارع المصري، ولكن هناك أمنًا قوميًا لا بد أن يصان.

وأشار إلى أن مصر خلال الـ10 سنوات الماضية كانت أمام عدة معارك، وهي القضاء علي الإرهاب ثم بداية عملية التنمية الشاملة، والشخصية المصرية قادرة علي معرفة الخطر الحقيقي من المزيف، والمصريون يستشعرون الخطر.

وتابع: "هذا الخروج بعض من روح 30 يونيو، واليوم شاهدت مسيرات للطرق الصوفية وغيرها من المسيرات الطلابية، والجميع يشعر بالخطر لمساندة الدولة".

وأكمل: "التصويت لمصر وأن الصوت لمصر وليس مرشحا بعينه، وأنه أكبر من اختيار رئيس دولة، وإنما اختيار مستقبل لمصر، وهذه الانتخابات فارقة، لأن المرشحين كانوا أمام الكاميرات وتمت مناقشة الرؤي المختلفة، والمواطن اليوم لم تتم مصادرته لمرشح واحد، المصريون مصرون علي إبهار العالم، نحن قادررن علي إبهار أنفسنا".

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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