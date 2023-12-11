شروط الانتخاب فى مصر ومن الممنوعين من المشاركة

حدد القانون شروط الانتخاب في مصر سواء في الانتخابات الرئاسية الجارية الآن والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، كما حدد القانون بعض الفئات الممنوعة من الانتخاب في مصر في كل الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

شروط الانتخاب في مصر

ويعفي القانون المصري بعض الفئات من المشاركة في الانتخاب في مصر، وفق المادة رقم 1 من القانون 45 لسنة 2014 وتشمل هذه الفئة «الضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية طوال مدة خدمتهم - الضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم».

وهناك بعض الفئات ليس لها حق في الانتخاب في مصر وفق المادة رقم 2 « المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. - المحجور عليه خلال مدة الحجر».

وحدد القانون بعض الفئات الممنوعة من الانتخاب في مصر وفق المادة 2 من القانون ذاته، وهم «من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه لجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله -من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة».

ولا يحق الانتخاب في مصر لمن صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

ويحرم ارتكاب بعض الجرائم أصحابها من الانتخاب في مصر وهي من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس في جرائم «سرقة، وإخفاء أشياء مسروقة، ونصب، وخيانة أمانة، ورشوة، وتزوير، واستعمال أوراق مزورة، وشهادة زور، وإغراء شهود، وجريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية».

سن الانتخاب في مصر

وحدد القانون المصري سن الانتخاب في مصر، حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحق لكل مواطن/ـة مصري/ـة بلغ 18 عامًا مباشرة الحقوق السياسية والتي تتضمن التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر.

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