الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم الأول للاقتراع.. موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية

استقبلت اللجان الانتخابية المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يشارك في الانتخابات الرئاسية في مصر نحو 65 مليون ناخب موزعين على اللجان الانتخابية البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويستطيع الناخبون الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باتباع الخطوات التالية: 

 أولا: الدخول على موقع  الهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي : https://www.elections.eg/

ثانيًا: اضغط  على أيقونة "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية".

ثالثًا: أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.

رابعًا: اضغط  على زر "بحث".

خامسًا: ستظهر لك صفحة مقر لجنتك الانتخابية وتشمل اسم اللجنة ورقمها وعنوانها.

ويستطيع الناخبون الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تحميله على الهاتف المحمول، وانتقل إلى قسم "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ،أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، اضغط  على زر "بحث".

معرفة اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 وخطوات تغيير اللجنة الانتخابية

من هم مرشحين الرئاسه 2024؟

يدلي الناخبون في اللجان الانتخابية بأصواتهم لأختيار واحد من مرشحين الرئاسه الأربعة الذين يتنافسون على مقعد الرئاسة الجديد، وهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وهو الرئيس الحالي لمصر ويتنافس على المقعد للفور بولاية رئاسئة ثالثة، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن يبدأ فرز الأصوات في الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023. 

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رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وأسماء المرشحون لانتخابات الرئاسة

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موعد نهاية الانتخابات الرئاسية 2024

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