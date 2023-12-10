الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يتسأل الملايين من المواطنين عن كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض والذي يحوى على كافة بيانات المواطنين المقييد في قاعدة بيانات الناخبين الذين لهم حق الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات

يمكن معرفة كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات عبر الموقع الهيئة الوطنية لإدلاء الناخبين بأصواتهم من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (من هنا).

الخطوة الثانية: تحديد أيقونة الاستعلام.

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة استعلام أو عرض اللجنة.

الخطوة الخامسة: ظهور اسم اللجنة ورقم المواطن في الكشف ومكان المدرسة أو مركز الشباب.

يذكر أن عدد مراكز الاقتراع بلغ نحو 9376 مقرا انتخابيا به نحو 11631 لجنة فرعية في المدارس ومراكز الشبتب والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية حيث تم الاستعانة بنحو 15 ألف قاضي للإشراف على اللجان الفرعية والعامة.

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اجازة المدارس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أقر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجازة رسمية لطلاب نحو 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية فقط ممن تم اختيارهم كمقرات للانتخابات على أن تنتظم العملية التعليمية في كافة باقي المدارس وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الدراسي.

تقدر اجازة الانتخابات الرئاسية 2024 لطلاب المدارس المختارة للجان الانتخابية 3 أيام من يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 على أن تنتظم العملية التعلمية من يوم الأربعاء بكشل كامل في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

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الحبر الفسفوري في الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الهيئة القومية للانتخابات على توفير الحبر الفسفوري داخل كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بكميات تكفي كافة المقيدين في اللجنة وفقا للمواصفات الفنية الواجب توافرها فيه من حيث السلامة والأمان، وذلك باعتباره من بين الضمانات سلامة عملية الاقتراع الرئاسي.

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