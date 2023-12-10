وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، بصوته في مدرسة الشهيد شريف محمد عمر بطريق الحرية.

وكان حث القمص إبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، كافة أهالي الإسكندرية وشعب الكنيسة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الكنيسة في كل مناسبة وكل استحقاقات جديدة تدعو كل ابنائها للمشاركة فهو دور وطني.

ودعا وكيل البابا جميع أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالمشاركة في الانتخابات قائلًا: "دعوة أن تكون إيجابي، وتشارك في الانتخابات بالأيام المقبلة، الكنيسة باستمرار وعلى مر التاريخ لها دور وطني، وهذا الدور موجود في كل وقت".

وتابع: “أدعو كل شاب وكل شيخ، كل رجل وإمرأة في الإسكندرية أن يشارك بإيجابية ويؤدي دوره الوطني، متمنيًا أن يعم السلام والتعمير والمحبة على بلادنا”.

واستعدت محافظة الإسكندرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، بكافة التجهيزات الخاصة ورفع الاستعدادات القصوى بالأجهزة المعنية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.