بعلم مصر.. سبعينية تشارك في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

بارتداء علم مصر وصورة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ظهرت الدكتورة أمل وحيد المهدي، أمام لجنة الموقف الجديد بالإسماعيلية للمغتربين للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

تبلغ أمل من العمر ٧٣ سنة ورغم كبر سنها ولكنها حريصة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، مناشدة الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فلا فرق بين كبار السن والشباب فالجميع حريصين للتعبير عن رأيهم واختيار الرئيس القادم، في ظل ما تشهده مصر من تحديات كبيرة.

وأوضحت أن مصر شهدت السنوات الماضية حالة من الانفلات الأمني ولكن استقرت بفضل الجيش والشرطة وأن مصر تشهد عملية استقرار كبرى في جميع الاتجاها

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

