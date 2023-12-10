رابط موقع الانتخابات الرئاسية المصرية ومعرفة لجنة الانتخابات بالاسم

بدأت اليوم أولى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاثة أيام في الداخل على أن يتم فرز اللجان الانتخابية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر 2023.

ويوفر موقع الانتخابات الرئاسية المصرية أو موقع الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية الاستعلام عن لجنة الانتخابات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع الانتخابات الرئاسيه المصرية ومعرفة لجنة الانتخابات بالاسم.

موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2023

يستطيع الناخبون متابعة التفاصيل الكاملة عن الانتخابات الرئاسيه المصرية من خلال موقع الانتخابات الرئاسيه المصرية وهو نفسه موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتيح الموقع الكثير من الخدمات للناخبين منها معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، كما أتاح تغيير اللجنة الانتخابية ولكنها توقفت قبل بدأ الانتخابات الرئاسيه بعدة أيام.

كما يتيح موقع الانتخابات الرئاسيه المصرية جدول الانتخابات المصرية وعدد أيام الانتخابات الرئاسية، وموعد نهاية الانتخابات، ويستطيع الناخبون الاستعلام عن كافة هذه الخدمات والإطلاع عليها من خلال زيارة موقع الانتخابات الرئاسيه المصرية – الهيئة الوطنية للانتخابات – من خلال الرابط التالي https://www.elections.eg/.

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023

لا يستطيع الناخبين معرفة لجنة الانتخابات بالاسم لأن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتيح هذه الخدمة، ولكن يستطيع الناخبين معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، ولذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط على الرابط التالي : https://www.elections.eg/ انقر على أيقونة "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية". أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا. انقر على زر "بحث". ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن لجنتك الانتخابية، بما في ذلك اسم اللجنة ورقمها وعنوانها.

ويمكن الاطلاع على لجنة الانتخابات من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الموبايل باتباع نفس الخطوات السابقة بعد تحميل التطبيق على الموبايل.

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