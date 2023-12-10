التصويت في الانتخابات الرئاسية.. وزراء يؤدون الواجب الوطني

حرص كثير من الوزراء على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد.

وكان الوزراء أولى المشاركين في عملية الإدلاء بأصواتهم والتقاط الصور التذكارية؛ من أجل تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والاختيار بين الأربع مرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وزير الداخلية

أدلى وزير الداخلية بصوته صباح اليوم في الانتخابات، مشيرًا إلى هناك حالة من الاستنفار الأمني من أجل تأمين المواطنين أثناء تأدية حقهم في المشاركة وذلك في مناخ آمن.

وزير الاتصالات

كذلك وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية حيث أن مقر لجنته كانت بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، وحث وزير الاتصالات المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وأنه واجب وطني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وزير البترول

أما المهندس طارق الملا وزير البترول فقد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة أبو الفرج بمنطقة بولاق أبو العلا، وعقب ذلك حث المواطنين على أهمية المشاركة من أجل استكمال مسيرة البناء.

وزير الرياضة

وفي مدرسة طبري بمدينة الشروق، أدلى وزير الرياضة أشرف صبحي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وعقب عملية الإدلاء حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والنزول من أجل استكمال خطط التنمية.

وزير السياحة

وفي مقر لجنته الانتخابية في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة، أدلى أحمد عيسى وزير السياحة والأثار بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يعد واجب وطني المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.