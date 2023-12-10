الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التصويت في الانتخابات الرئاسية.. وزراء يؤدون الواجب الوطني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص كثير من الوزراء على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد.

وكان الوزراء أولى المشاركين في عملية الإدلاء بأصواتهم والتقاط الصور التذكارية؛ من أجل تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والاختيار بين الأربع مرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وزير الداخلية

أدلى وزير الداخلية بصوته صباح اليوم في الانتخابات، مشيرًا إلى هناك حالة من الاستنفار الأمني من أجل تأمين المواطنين أثناء تأدية حقهم في المشاركة وذلك في مناخ آمن.

وزير الاتصالات

كذلك وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية حيث أن مقر لجنته كانت بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، وحث وزير الاتصالات المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وأنه واجب وطني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

"بشرة خير وتسلم الأيادي".. المصريون يحتفلون أمام مقار لجان الانتخابات

وزير البترول

أما المهندس طارق الملا وزير البترول فقد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة أبو الفرج بمنطقة بولاق أبو العلا، وعقب ذلك حث المواطنين على أهمية المشاركة من أجل استكمال مسيرة البناء.

وزير الرياضة

وفي مدرسة طبري بمدينة الشروق، أدلى وزير الرياضة أشرف صبحي بصوته في الانتخابات الرئاسية،  وعقب عملية الإدلاء حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والنزول من أجل استكمال خطط التنمية.

وزير السياحة

وفي مقر لجنته الانتخابية في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة، أدلى أحمد عيسى وزير السياحة والأثار بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يعد واجب وطني المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

محمود توفيق وزير الداخلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

txt

رئيس اتحاد الكرة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي