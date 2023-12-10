رئيس اتحاد الكرة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدًا بالنظام الدقيق في اللجان وسرعة إنهاء الإجراءات.

وحرص عد كيبير من الرياضيين أمثال حسام غالى وعبدالحميد بسيونى وضياء السيد ومحمد صلاح ابوجريشة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إيمانًا منهم بالدور الوطنى المنوط بهم خلال هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم، عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، وتستمر على مدار 3 أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وتجري انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٦٧ مليون ناخب وناخبة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

ولفتت إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.