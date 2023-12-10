صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

بعد أن انطلقت الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، من الساعة التاسعة صباحًا يسعى الكثير من العاملين لمعرفة مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم كي يمكنهم التوجه للادلاء بأصواتهم في الوقت المناسب قبل غلق باب الاقتراع.

نوضح في التقرير التالي مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم والايام المتبقية أمام المواطنين للانتخاب في حال لم يحالفهم الحظ اليوم للادلاء بأصواتهم في الوقت المناسب.

موعد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً وهو الموعد المحدد من الهيئة العليا للانتخابات.

وتستمر الانتخابات حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وتفتح أبوابها خلال أيام الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للمواطنين من خلال عدة طرق وفرتها الهيئة العليا للانتخابات منها موقع الهيئة نفسه الموجود في هذا الرابط

https://www.elections.eg/

ثم يمكنك ادخال رقمك القومي

اضغط على كلمة استعلم

تظهر بعدها لجنتك الانتخابية والمحافظة والعنوان الخاص بالمدرسة

ورقم لجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية

طرق أخرى للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

كما يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الرقم 5151 الذي تخصصة الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم في الكشوف الانتخابية اما بالاتصال عليه أو من خلال ارسال رسالة بها رقمك القومي ثم تصلك رسالة بكافة التفاصيل المتعلقة بمكان لجنتك الانتخابية.

المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية