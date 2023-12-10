المرشح الرئاسى فريد زهران يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في أول يوم للانتخابات، اليوم الأحد.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.