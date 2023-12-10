حسام غالى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر (فيديو)

أدلى الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي والكابتن السابق للفريق الأول لكرة القدم، ونجم منتخب مصر بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر.

وحرص عدد من المواطنين على التقاط صور تذكارية معه أمام اللجان مرددين تحيا مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

