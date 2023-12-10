الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد أهالى حلوان على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان الانتخابات في الانتخابات الرئاسية بحي حلوان في محافظة القاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وستستمر على مدار 3 أيام.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في أحياء المنطقة الجنوبية، لمتابعة العملية الانتخابية وفقًا للخطة الموضوعة وطبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة بشأن المرور على اللجان، والتأكد من جاهزيتها في جميع المقرات الانتخابية.

ومرت نائب المحافظ على اللجان الانتخابية في حي حلوان، بحضور اللواء حسام طوبار رئيس الحي وأجهزته التنفيذية، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وتذليل كل العقبات، لتسهيلها والتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو قمامة أو إشغالات أو أي معوقات تعوق العملية الانتخابية، وشهدت اللجان فى حى حلوان حشودًا وإقبالًا جماهيريًا.

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