توافد أهالى حلوان على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت لجان الانتخابات في الانتخابات الرئاسية بحي حلوان في محافظة القاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وستستمر على مدار 3 أيام.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في أحياء المنطقة الجنوبية، لمتابعة العملية الانتخابية وفقًا للخطة الموضوعة وطبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة بشأن المرور على اللجان، والتأكد من جاهزيتها في جميع المقرات الانتخابية.

ومرت نائب المحافظ على اللجان الانتخابية في حي حلوان، بحضور اللواء حسام طوبار رئيس الحي وأجهزته التنفيذية، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وتذليل كل العقبات، لتسهيلها والتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو قمامة أو إشغالات أو أي معوقات تعوق العملية الانتخابية، وشهدت اللجان فى حى حلوان حشودًا وإقبالًا جماهيريًا.