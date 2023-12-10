محافظ بورسعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأسرته اليوم الأحد، بصوته بلجنة مدرسة أم المؤمنين، لاختيار رئيس الجمهورية المقبل في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وشدد المحافظ، في تصريحات له على هامش إدلائه بصوته، على ضرورة ظهور بورسعيد في أبهى صورها خلال العرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر، لنرسل رسالة إلى العالم كله أن في مصر شعب يحمي الأمن والأمان ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وطالب محافظ بورسعيد، كل مواطن بالنزول والمشاركة الإيجابية بالانتخابات من أجل الوطن، مؤكدًا ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لبلدنا مصر ويجب على كل مصري أن يبعث رسائل للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة المهمة، وأيضًا ستكون مثالًا ونموذجًا يُحتذى به جيلًا بعد جيل، ويحتم ذلك على المصريين المعرفة بمسؤوليتهم الوطنية تجاه مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.