"بشرة خير وتسلم الأيادي".. المصريون يحتفلون أمام مقار لجان الانتخابات

توافد المواطنون على لجان الانتخابات للإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وأشعلت الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها أمام اللجان مشاعر الفرحة والسعادة بين المواطنين بالمشاركة في انتخاب رئيس جديد.

وتنوعت هذه الأغاني بين "بشرة خير" و"تسلم الأيادي" وهي أغانٍ مصرية وطنية تم إنتاجها في السنوات الماضية.

بشرة خير

في منطقة عابدين، تجمع الناخبين الذين جاءوا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأمام مدرسة عابدين الثانوية للبنات، كان صوت أغنية "بشرة خير" يعلو لزيادة حماس الناخبين الذين رقصوا للتعبير عن فرحتهم أمام مقار اللجان.

تسلم الأيادي

وكانت أغنية "تسلم الأيادي" واحدة من الأغاني التي بُثت أمام مقار اللجان الانتخابية، بما في ذلك لجان منطقة الحوامدية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال اليوم الأول من الانتخابات، كما ظهرت لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات.

أغاني وطنية

كما شهد حي مدينة نصر داخل المدارس التابعة للانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول من انتخابات الرئاسة، حيث استقبلت المدارس الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم وذلك على أنغام الأغاني الوطنية.