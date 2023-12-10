الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بشرة خير وتسلم الأيادي".. المصريون يحتفلون أمام مقار لجان الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد المواطنون على لجان الانتخابات للإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وأشعلت الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها أمام اللجان مشاعر الفرحة والسعادة بين المواطنين بالمشاركة في انتخاب رئيس جديد.

وتنوعت هذه الأغاني بين "بشرة خير" و"تسلم الأيادي" وهي أغانٍ مصرية وطنية تم إنتاجها في السنوات الماضية.

بشرة خير

في منطقة عابدين، تجمع الناخبين الذين جاءوا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأمام مدرسة عابدين الثانوية للبنات، كان صوت أغنية "بشرة خير" يعلو لزيادة حماس الناخبين الذين رقصوا للتعبير عن فرحتهم أمام مقار اللجان.

رئيس جامعة الجلالة والعاملين بها يرافقون الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

تسلم الأيادي

وكانت أغنية "تسلم الأيادي" واحدة من الأغاني التي بُثت أمام مقار اللجان الانتخابية، بما في ذلك لجان منطقة الحوامدية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال اليوم الأول من الانتخابات، كما ظهرت لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات.

أغاني وطنية

كما شهد حي مدينة نصر داخل المدارس التابعة للانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول من انتخابات الرئاسة، حيث استقبلت المدارس الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم وذلك على أنغام الأغاني الوطنية.

مايا مرسي: مشاركة المرأة في الانتخابات يعكس إيمانها بدورها السياسي والاجتماعي ( فيديو )

 

txt

الانتخابات الرئاسية.. توافد الناخبين أمام لجنة مدرسة النقراشي بحدائق القبة (صور)

txt

إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأكتوبر (صور)

الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي